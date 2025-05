Già allontanato dalla zona rossa viene fermato con l' hashish | 20enne arrestato

Un 20enne di origine marocchina è stato arrestato a Verona dai carabinieri della sezione radiomobile, dopo essere stato allontanato dalla zona rossa. Il giovane è stato fermato mentre in possesso di hashish, suscitando l'attenzione delle forze dell'ordine durante un servizio di perlustrazione dedicato al controllo delle aree critiche della città. L’arresto avviene nell’ambito di un’operazione più ampia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

