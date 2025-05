Ghisolfi e Riso a Casa Milan | blitz della Roma per Saelemaekers | CM IT

Nell'ultimo aggiornamento sul calciomercato, Ghisolfi e Riso, agenti di Alexis Saelemaekers, stanno trattando per il futuro dell'esterno belga, che ha appena concluso una stagione positiva con la Roma, segnando sette gol e fornendo sette assist. Il blitz della Roma per acquisirlo a titolo definitivo si fa sempre più concreto, con il club giallorosso intenzionato a chiudere l'affare.

Le ultime sul futuro dell'esterno belga. Ili bitz giallorosso è per chiudere l'acquisto del giocatore, arrivato in estate in prestito Sette gol e sette assist. Si è chiuso con questo bottino la stagione alla Roma di Alexis Saelemaekers. Un bottino davvero niente male per l'esterno belga, che i giallorossi vogliono tenersi a tutti i costi. Ghisolfi e Riso a Casa Milan: la Roma chiude Saelemaekers CM.IT – Calciomercato.it Così, dopo le parole di Claudio Ranieri e Ghisolfi, i giallorossi sono passati all'azione. Il Direttore sportivo giallorosso, accompagnato da Beppe Riso, è arrivato a Casa Milan, sede del club rossonero, con l'obiettivo di chiudere la trattativa...

