Ghisolfi a Casa Milan incontro con Tare e Riso in corso | Saelemaekers e Abraham sul piatto

L'incontro tra l'agente Ghisolfi, il ds Tare e l'amministratore delegato Riso rappresenta un momento cruciale per il futuro della Roma. Con Saelemaekers e Abraham sul tavolo delle trattative, la società mira a costruire una squadra competitiva in vista della stagione 2025, dopo un'annata che ha evidenziato sia punti di forza che debolezze da affrontare con attenzione.

Ed ora il futuro, che deve necessariamente ripartire da un 2025 che ha dimostrato come le basi per far bene a Roma ci siano. Dopo lo 0-2 di Torino ed il 5° posto finale in classifica, c'è da fare le cose per bene dietro le quinte per non commettere gli stessi errori fatti in passato, con la speranza che la presenza di Ranieri possa influire positivamente sulle scelte del club. Anzitutto per quanto riguarda il suo successore, con Gasperini ai ferri corti con l'Atalanta e possibile via percorribile, ma anche su un mercato che, causa restrizioni UEFA, dovrà essere oculato ed intelligente. In bilico c'è anzitutto il futuro di Alexis Saelemaekers, un giocatore che ha convinto tutti gli addetti ai lavori in questa stagione da 7 gol e 7 assist in 33 partite ma destinato a tornare al Milan dal prestito secco pattuito l'estate scorsa...