Getta una cassaforte con la droga si aprono le porte del carcere per uno spacciatore 24enne

Nell'ambito dell'operazione "Cubisia Connection", i carabinieri di Aci Catena hanno arrestato un giovane spacciatore di 24 anni, già in regime di domiciliari, dopo aver rinvenuto una cassaforte contenente droga. L'operazione, coordinata dalla Procura di Catania, segna un ulteriore passo nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

