Gesto intimidatorio contro l' Enpa sacchetto di feci davanti alla sede di Meldola | Un' offesa all’intera comunità

Un gesto intimidatorio ha colpito la sezione Enpa di Meldola, dove un sacchetto di feci è stato lasciato davanti alla sede. Il sindaco Roberto Cavallucci ha definito l'azione "vile e inqualificabile", sottolineando che rappresenta un'offesa non solo per i volontari, ma per tutta la comunità che sostiene i valori di rispetto e solidarietà. Questo atto solleva interrogativi sul clima sociale della zona.

