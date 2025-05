Gerusalemme manifestanti Israeliani insieme a un parlamentare fanno irruzione nella sede dell’Unrwa

A Gerusalemme Est, un gruppo di manifestanti israeliani, supportati da un parlamentare, ha fatto irruzione nella sede dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Roland Friedrich, coordinatore dell'UNRWA per la Cisgiordania, ha confermato la presenza di circa una dozzina di partecipanti all'azione, sollevando preoccupazioni su crescente tensione e le implicazioni per la situazione dei rifugiati palestinesi nella regione.

Manifestanti israeliani hanno fatto irruzione nel complesso dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est. Roland Friedrich, coordinatore dell' Unrwa per la Cisgiordania, ha dichiarato che circa una dozzina di manifestanti israeliani, tra cui un membro del parlamento, sono entrati con la forza nel complesso questa mattina.

Medioriente: 'morte agli arabi', marcia nazionalisti israeliani a Gerusalemme - Milano, 26 mag. (LaPresse/AP) - Al grido di 'morte agli arabi' e 'che il vostro villaggio bruci', gruppi di giovani israeliani nazionalisti hanno attraversato

Ostaggi israeliani, manifestanti ancora in piazza a Gerusalemme - A Gerusalemme i manifestanti continuano a chiedere la fine della guerra a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas. Ancora proteste davanti alla residenza del