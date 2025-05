Gerri ecco come finisce la fiction Rai con Giulio Beranek e Valentina Romani

La serie crime "Gerri", diretta da Giuseppe Bonito e con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, giunge al termine. L'ultima puntata andrà in onda questa sera, lunedì 26 maggio, alle 21:30 su Rai 1. Scopriamo insieme come si concluderanno le avventure dei protagonisti in questa coinvolgente fiction prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai.

Volge al termine Gerri, la nuova serie crime firmata da Giuseppe Bonito, con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. Questa sera, lunedì 26 maggio, alle 21:30 su Rai 1, va in onda la quarta e ultima puntata della fiction prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios), in collaborazione con Rai Fiction e con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La serie, articolata in quattro appuntamenti da 120 minuti ciascuno, è ispirata ai romanzi dell’archeologa e scrittrice Giorgia Lepore, creatrice del personaggio di Gerri Esposito. Gerri è stata realizzata con il supporto della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e di PugliaPromozione... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - “Gerri”, ecco come finisce la fiction Rai con Giulio Beranek e Valentina Romani

Gerri, nuova fiction crime Rai con indagini, retroscena e atmosfera natalizia - Gerri è la nuova affascinante fiction crime di Rai, che unisce indagini avvincenti a retroscena intriganti, il tutto immerso in un'atmosfera natalizia suggestiva. 🔗continua a leggere

Gerri: le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1 - La seconda puntata di "Gerri", la nuova e appassionante fiction poliziesca di Rai 1 con Giulio Beranek e Valentina Romani, si preannuncia ricca di colpi di scena. 🔗continua a leggere

“Gerri”, stasera in tv la seconda puntata della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani - Stasera torna in TV la seconda puntata della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani, dedicata all'ispettore Gerri Esposito. 🔗continua a leggere

“Gerri”, ecco come finisce la fiction Rai con Giulio Beranek e Valentina Romani - Tutto sul finale della fiction crime "Gerri" con Giulio Beranek e Valentina Romani in onda stasera su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay ... 🔗Lo riporta panorama.it

Gerri, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: come finisce la serie con Giulio Beranek? - Stasera, lunedì 26 maggio 2025, si chiude su Rai 1 la prima stagione di Gerri, la fiction rivelazione dell'anno con protagonista Giulio Beranek. L'ultima puntata promette emozioni forti: un nuovo omic ... 🔗Da msn.com

Come finisce Gerri: anticipazioni e spoiler sul finale - Come anticipa Il Sussidiario, la chiusura della fiction porta finalmente alla luce il mistero che avvolge il passato di Gerri Esposito. Il protagonista scopre di essere Goran, un bambino di origine ... 🔗Segnala ciakgeneration.it