Gerri 2 si farà la seconda stagione | quando esce su Rai 1 ?

La seconda stagione di "Gerri" è ufficialmente in arrivo su Rai 1! La fiction ha conquistato oltre 3 milioni di telespettatori, dimostrando che le storie autentiche fanno breccia nel cuore del pubblico, anche in periodi non proprio favoriti. Questo successo si inserisce in un trend crescente delle produzioni italiane di qualità che riscoprono il fascino del racconto locale. Siete pronti a scoprire come si evolverà la trama? La suspense è assicurata!

La fiction Gerri ha sorpreso in positivo il pubblico di Rai 1, nonostante la messa in onda in un periodo non caldissimo per le uscite televisive. Eppure, il riscontro è stato notevole e la media dei telespettatori ha superato ben 3 milioni di spettatori. Un risultato quasi inaspettato e che fa interrogare il pubblico, soprattutto dopo la fine della prima serie. Ma Gerri 2 si farà? Ecco le ultime notizie sulla seconda stagione. Gerri 2 si farà la seconda stagione?. Per avere l’ok, erano necessari almeno due requisiti: gli ascolti tv positivi e altri libri da adattare. Abbiamo, in entrambi i casi, il parere positivo. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Gerri 2 si farà la seconda stagione: quando esce su Rai 1 ?

Gerri, anticipazioni terza puntata 19 maggio: Gerri farà una scoperta che lo turberà

Nella terza puntata di "Gerri", in onda lunedì 19 maggio su Rai1, l'ispettore pugliese si troverà a fronteggiare una scoperta sconvolgente legata al suo passato.

