Germancar Nuoro trionfa | conquista la Serie A1 battendo Publiesse Chiaravalle

Il Germancar Nuoro festeggia una storica vittoria, conquistando la Serie A1 dopo un incontro avvincente contro la Publiesse Chiaravalle. Con il punteggio di 35 a 29, i ragazzi di coach Deiana hanno dimostrato determinazione e talento, trascinati da un'ottima prestazione di Trietina e Nkou. Questa vittoria segna un traguardo importante per la squadra e per la città di Nuoro, celebrando una stagione ricca di emozioni.

NUORO 35 CHIARAVALLE 29 GERMANCAR NUORO: Viljakainen, Cabanas 3, Ganga, Calabro 1, Sassaroli 1, Serra, Lostia, Mereu, Floris, Porreca 6, Trietina 7, Basolu 6, Firinu 3, Nkou 8. All. Deiana. PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani, Bronzini 4, Cuello 7, Forconi, Costantini, Lenardon, Rivera 1, Mamet 7, Ricci, Bizzotto 7, Toppa 3, Guirao, Aquili, Battisti, Pellonara, Aliko. All. Romero. Arbitri: Gattel-Novesi. Una domenica amara per Chiaravalle femminile di pallamano. Sfuma, all'ora di pranzo, il sogno A1 per le ragazze di coach Santiago Romero. Il sogno si spegne sul più bello, ancora una volta. Una grande Publiesse Chiaravalle cede solo al termine della finale promozione...