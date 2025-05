Georgofili tra ombre e memoria

Il 26 maggio 2025, Firenze ricorda la strage dei Georgofili, un tragico evento che segnò la città nel 1993. Giuseppe Balasso e Michele Perini, tra i primi agenti di polizia intervenuti, rivivono quei momenti bui, segnati dalla morte dei coniugi Nencioni e delle loro innocenti figlie, un dolore che ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva e che continua a far riflettere sulla fragilità della vita e sulla forza della memoria.

Firenze, 26 maggio 2025 – Giuseppe Balasso e Michele Perini furono tra i primi poliziotti ad arrivare sul luogo della strage dei Georgofili la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 in cui persero la vita i coniugi Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, le figlie Caterina di 50 giorni e Nadia di 9 anni e lo studente Dario Capolicchio. Erano giovani, inesperti ma cercarono di salvare piu’ vite possibili in quel girone dantesco fatto di morti e paura quando cosa nostra dichiarò guerra allo Stato nell’ambito di una strategia terroristica di stampo mafioso. Questo è il racconto di quella notte fatto dai due agenti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Georgofili tra ombre e memoria

