Genova tutti i dossier sul tavolo di Salis | slalom tra i sì e i no alle grandi opere

A Genova, la sindaca si trova di fronte a una complessa situazione di opere pubbliche: tra sì e no, è costretta a gestire una serie di interventi cruciali, bloccati da ritardi e ricorsi legali. Centinaia di milioni di euro sono in gioco, rendendo fondamentale una strategia che possa sbloccare i progetti e rispondere alle esigenze della città.

La sindaca dovrà mettere mano a una serie di interventi, molti in ritardo e bersagliati da ricorsi. In ballo centinaia di milioni... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, tutti i dossier sul tavolo di Salis: slalom tra i sì e i no alle grandi opere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Genova, tutti i dossier sul tavolo di Salis: slalom tra i sì e i no alle grandi opere; Dalla funivia ai depositi: i dieci dossier sul tavolo di chi guiderà la città; Ex ILVA, sindacati a Palazzo Chigi. Urso: Si riprende lunedì. A rischio la riconversione; Vertice di maggioranza, Meloni serra le file e invoca lo “spirito di squadra”. FdI: “Italiani con noi”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Genova, tutti i dossier sul tavolo di Salis: slalom tra i sì e i no alle grandi opere - La sindaca dovrà mettere mano a una serie di interventi, molti in ritardo e bersagliati da ricorsi. In ballo centinaia di milioni ... 🔗Riporta ilsecoloxix.it

Genova, salis critica il modello sociale e propone un tavolo per la gestione delle eccedenze alimentari - La proposta di un tavolo ... tutti, perché la qualità della vita collettiva dipende dall’attenzione a chi sta peggio. Tradurre queste considerazioni in azioni concrete sarà uno dei temi da affrontare ... 🔗Scrive gaeta.it

Diocesi: Genova, dal Tavolo Giustizia, pace e integrità del Creato l’appello “Palestina. Pace adesso, pace subito!” - “Palestina. Pace adesso, pace subito!”. Questo il titolo del documento con cui oggi la Chiesa di Genova, attraverso il Tavolo Giustizia, pace e integrità del Creato fa proprio l’appello alla pace dell ... 🔗Scrive agensir.it

Argine Entella: la Città Metropolitana di Genova apre ad un tavolo di ascolto