Genova Salis commossa dedica la vittoria al padre scomparso

Silvia Salis, neo sindaca di Genova e candidata del centrosinistra, ha dedicato la sua vittoria alle elezioni comunali al padre scomparso, esprimendo profonda commozione durante la conferenza stampa. Con parole toccanti, ha condiviso il suo orgoglio e il legame profondo con il genitore, che avrebbe celebrato il suo successo.

Genova, 26 mag. (askanews) - "Dedico la vittoria a mio padre. Mi avrebbe detto che √® orgoglioso di me". Lo ha affermato la neo sindaca di Genova Silvia Salis, candidata del centrosinistra, che si √® commossa durante la conferenza stampa convocata dopo la vittoria alle elezioni comunali, ricordando il padre morto pochi giorni prima dell'inizio della campagna elettorale. Riguardo alla vittoria, "mi sento felice, soddisfatta - ha detto - e soprattutto orgogliosa della gara che abbiamo fatto perch√© come stile e responsabilit√† verso la cittadinanza √® stata una campagna elettorale fatta veramente come mi aspettavo"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Genova, Salis commossa dedica la vittoria al padre scomparso

Sport per la terza et√†, scontro tra Salis e Bianchi: "Genova laboratorio di diritti", la replica "Noi lo facciamo gi√†" - A Genova, il tema dello sport per la terza et√† diventa oggetto di acceso dibattito politico. Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra, propone di trasformare la citt√† in un "laboratorio per il diritto allo sport". 🔗continua a leggere

Genova, Salis commossa dedica la vittoria al padre scomparso - Genova, 26 mag. (askanews) - "Dedico la vittoria a mio padre. Mi avrebbe detto che è orgoglioso di me". Lo ha affermato la neo sindaca di Genova Silvia Salis, candidata del centrosinistra, che si è co ... 🔗Segnala quotidiano.net

Comunali Genova, Salis: ‚ÄúSono felice e orgogliosa. La vittoria la dedico a mio padre‚ÄĚ - Con la vittoria di Silvia Salis al primo turno, il Comune di Genova diventa quello più popoloso guidato da una sindaca donna in Italia ... 🔗dire.it scrive

Genova, Salis vince e si commuove: dedico la vittoria a mio padre - Genova, 26 mag. (askanews) ‚Äď ‚ÄúDedico la vittoria a mio padre. Mi avrebbe detto che è orgoglioso di me‚ÄĚ. Lo ha affermato la neo sindaca di Genova Silvia Salis, che si è commossa durante la conferenza ... 🔗Riporta askanews.it