Genova Orlando non sa vincere | insulta la destra dopo i risultati

Genova Orlando critica aspramente la destra dopo i risultati delle recenti elezioni regionali, definendoli una punizione per l'arroganza dei leader attuali. Nonostante il margine ristretto, l'ex ministro sottolinea l'incapacità della destra di ascoltare le richieste del territorio e di dialogare con le opposizioni, evidenziando l'importanza del confronto e dell'umiltà politica.

"È stata punita l’arroganza, l’arroganza di una destra che nonostante il risultato delle regionali assolutamente di misura, ha perseverato in una totale indifferenza nei confronti delle domande che venivano dal territorio, del confronto con le opposizioni": parole pesanti quelle dell’ex ministro e consigliere regionale del Partito democratico in Liguria Andrea Orlando in merito alla vittoria della candidata sindaca di Genova del centrosinistra Silvia Salis. Orlando era stato sconfitto dal candidato di centrodestra Marco Bucci alle regionali in Liguria. "Sicuramente le due parole d'ordine che abbiamo messo in campo qui oggi possono essere importanti anche per il nazionale; un cambiamento rispetto alla destra e l'unità delle forze progressiste... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it