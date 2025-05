Genova e Ravenna al centrosinistra Schlein esulta | La destra guarda i sondaggi noi vinciamo

Il centrosinistra, guidato da Elly Schlein, brinda ai successi ottenuti nelle recenti elezioni amministrative, mentre la destra si concentra sui risultati dei sondaggi. Con l'affluenza finale al 56,29%, i seggi chiusi alle 15 hanno segnato un momento cruciale per la politica italiana. I primi exit poll indicano Salis in testa a Genova, delineando un possibile cambio di governo in molte città.

ROMA (ITALPRESS) – Chiusi i seggi alle ore 15 per le elezioni amministrative che interessano 117 comuni italiani: il dato dell’affluenza definitiva è del 56,29% (2.342 su 2.342 sezioni). È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. EXIT POLL OPINIO-RAI, SALIS A GENOVA AL 51,9%. La candidata del centrosinistra Silvia Salis al 51,9%, lo sfidante di centrodestra Pietro Piciocchi al 43,7%. Sono i nuovi exit poll diffusi dal consorzio Opinio per la Rai sulle elezioni comunali a Genova con una copertura campione dell’81%. Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) è stimato al 1,7%... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Genova e Ravenna al centrosinistra, Schlein esulta: “La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo”

