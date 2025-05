Genoa Balotelli | Grifone scelta sbagliata ora sogno l’America

L'avventura di Mario Balotelli al Genoa si è rivelata deludente, con l'attaccante ai margini della squadra mentre i giovani talenti brillano. Dopo una stagione segnata da scelte discutibili, Balotelli sogna ora di rilanciarsi in America, lasciando il "Grifone" in cerca di nuove opportunità e maggior protagonismo.

Balotelli a ‘Belve’: “Genoa scelta sbagliata, niente da invidiare a Messi e Ronaldo” - Nella quarta puntata di "Belve", Mario Balotelli si racconta in modo inedito e autentico, rivelando la sua visione sul calcio e la carriera che ha intrapreso. 🔗continua a leggere

