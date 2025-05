Gemelli | il segno che veste la curiosità

Il segno dei Gemelli è la personificazione della curiosità e del dinamismo, proprio come suggerisce Oscar Wilde. Governato da Mercurio, questo segno zodiacale si distingue per la sua capacità di adattarsi e cambiare, riflettendo un approccio vivace alla moda e alla vita. Scopriamo insieme come i Gemelli interpretano lo stile, incarnando l’essenza di un mondo in continuo mutamento.

Life&People.it “La moda è una forma di bruttezza così intollerabile che siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi.” Oscar Wilde Nessun segno incarna meglio questo aforisma di Wilde quanto il segno zodiacale Gemelli. Governato da Mercurio, pianeta della comunicazione, della rapidità mentale e della leggerezza, i nati del segno portano nella moda un’energia vivace, ironica, ina?errabile. Il loro guardaroba è in continuo movimento, proprio come la loro mente. La moda come linguaggio: il bisogno gemellino di comunicare Per un Gemelli, vestirsi non è semplicemente coprirsi, ma raccontare, cambiare tono, sperimentare identità... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

