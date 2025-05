Gcap tutto il peso strategico del programma di sesta generazione per il Giappone

Il Japan’s Global Combat Air Programme (GCAP) rappresenta un passo cruciale per il Giappone, mirato a sviluppare competenze interne e a rafforzare le catene di approvvigionamento internazionali. Con un'armoniosa ripartizione del lavoro tra i partner fondatori — Regno Unito, Italia e Giappone — questo programma di sesta generazione non solo potenzia la sicurezza nazionale, ma posiziona strategicamente il Giappone nel contesto globale della difesa.

Sviluppo di conoscenze e competenze interne, ampliamento e rafforzamento delle supply chain a livello internazionale ma non solo, il Giappone vede nel Global combat air programme (Gcap), e nell’equa ripartizione del lavoro tra i parnter fondatori – Uk, Italia e Giappone – un’opportunità strategica di sviluppo della propria sfera di influenza regionale e globale. A confermarlo, i vertici politici e industriali di Tokyo durante la più grande esposizione nazionale di sistemi d’arma (Dsei). La partnership fra i tre Paesi non darà solamente alla luce uno dei progetti più innovativi e ambiziosi per il comparto dell’aerospazio e della difesa, ma implicherà per il Giappone un grande balzo in avanti delle proprie catene di approvvigionamento nazionali, impattando positivamente sull’espansione e l’evoluzione del settore industriale nipponico... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gcap, tutto il peso strategico del programma di sesta generazione per il Giappone

Non solo Gcap, Italia e Giappone guardano alle terre rare (grazie al Piano Mattei) - ...rafforza la loro alleanza in un contesto internazionale sempre più complesso. Con il piano Mattei, l'attenzione si sposta sulle risorse delle terre rare, fondamentali per la transizione tecnologica e energetica. 🔗continua a leggere

Dsei Japan: Collaborazione Italia-Giappone-UK per il progetto Gcap - A Tokyo è iniziata la fiera DSEI Japan, importante evento biennale dedicato alla difesa, con un focus particolare sulla regione dell’Indo-Pacifico. 🔗continua a leggere

Dsei Japan: Collaborazione Italia-Giappone-Regno Unito per il progetto Gcap - Il DSEI Japan, fiera internazionale della difesa a Tokyo, rappresenta un'importante piattaforma di collaborazione tra Italia e Giappone, unendo forze per il progetto GCAP. 🔗continua a leggere

Il Gcap e la via italiana all’airpower - Il programma ha ampie implicazioni geopolitiche, in particolare nel plasmare le dinamiche trilaterali tra Regno Unito, Italia e Giappone. L’impegno del nostro ... 🔗Da msn.com

Non solo Gcap, Italia e Giappone guardano alle terre rare (grazie al Piano Mattei) - Un partenariato strategico in continua crescita. Italia e Giappone proseguono, mano nella mano, un percorso geopolitico che vede i due Paesi uniti da scambi commerciali che si intensificano al pari de ... 🔗formiche.net scrive

Il progetto globale per il caccia di sesta generazione potrebbe coinvolgere anche l’india nel programma gcap - La condivisione dei costi di sviluppo potrebbe alleggerire il peso finanziario del progetto ... L’ingresso dell’India nel Gcap si inserisce in questo contesto di alleanze strategiche, andando a ... 🔗Scrive gaeta.it