Gazzetta dello Sport | Juve ritorno al futuro | Conte si avvicina e Chiellini lo spinge La rivoluzione parte da lui

La Juventus, fresca di qualificazione in Champions, si trova a un bivio cruciale: il futuro della panchina. Con Antonio Conte sempre piĂą vicino, le voci si intensificano, e Gianluigi Chiellini sembra essere il principale sostenitore di un ritorno del tecnico. La Gazzetta dello Sport esplora come questa possibile riunione possa segnare l'inizio di una nuova era per il club bianconero.

Gazzetta dello Sport: “Juve, ritorno al futuro: Conte si avvicina e Chiellini lo spinge. La rivoluzione parte da lui”"> Con la qualificazione in Champions in tasca, la Juventus si prepara ad accelerare sul fronte piĂą delicato: la panchina. E tutti gli indizi portano ad Antonio Conte. Il tecnico campione d’Italia con il Napoli è tornato al centro delle strategie bianconere, e il progetto è tutt’altro che misterioso: riportare a casa l’allenatore che nel 2011-12 ha dato il via al ciclo dei nove scudetti consecutivi, per poi, ironia della sorte, interromperlo nel 2021 con l’Inter. Conte bis, l’operazione è partita Qualche contatto c’è giĂ stato, ma adesso – scrive Cornacchia sulla Gazzetta – è arrivato il momento di affondare il colpo... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Juve, ritorno al futuro: Conte si avvicina e Chiellini lo spinge. La rivoluzione parte da lui”

Ne parlano su altre fonti

Mercato Juventus, scelto il primo nome per Conte: accelerata per quell’obiettivo in caso di ritorno del tecnico. Gli ultimi aggiornamenti - Mercato Juventus, scelto il primo nome per Conte: i dettagli sui possibili colpi in entrata in caso di ritorno dell’allenatore del Napoli Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Sandro Tonali, ... Si legge su juventusnews24.com

Gyokeres Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante dello Sporting? Lo svedese costerebbe meno di Osimhen. I dettagli - Gyokeres Juve, secondo la Gazzetta possibile ritorno di fiamma per l’attaccante dello Sporting che costerebbe meno di Osimhen Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non sembrano esserci dubb ... Segnala calcionews24.com

conte-juve, la trattativa - I vertici del club bianconero sono pronti ad affondare per l'allenatore del Napoli, che può tornare dopo 11 anni. L’ex difensore è in ascesa in società ed è legato ad Antonio: avrà più poteri ... Segnala gazzetta.it