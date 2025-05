Gazzetta dello Sport | Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli, dopo la breve e appassionante avventura di Antonio Conte, che ha portato lo scudetto ma si è conclusa rapidamente. La mossa potrebbe segnare un nuovo corso per la squadra partenopea, alla ricerca di stabilità e successo nel panorama calcistico italiano. Resta da vedere come Allegri guiderà il club verso nuovi traguardi.

Quello tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe essere ricordato come un amore intenso ma fugace. Un anno appena, con uno scudetto cucito sul petto, ma senza la prospettiva di un futuro condiviso. A poco è servito il blitz di Ischia, i sorrisi in famiglia, le cene conviviali: tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis si percepisce la distanza, non personale, ma progettuale. E così, mentre i tifosi temono un déjà-vu in stile Spalletti, il patron azzurro è già al lavoro su un piano B. Una rottura annunciata Conte ha scelto Napoli con coraggio e ambizione, desideroso di lasciare il segno in una piazza affamata di vittorie e passione...