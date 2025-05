Gaza Usa frustrati dal conflitto | a giorni Trump potrebbe annunciare tregua

Mentre gli Stati Uniti esprimono frustrazione per il conflitto in corso, Donald Trump potrebbe annunciare una tregua imminente. Nel frattempo, la situazione nella Striscia di Gaza continua a deteriorarsi: un attacco devastante in una scuola ha causato la morte di circa 30 persone e numerosi feriti. L'IDF giustifica l'operazione come necessaria per eliminare "terroristi di alto livello".

Intanto, nella Striscia di Gaza si continua a morire. Un brutale attacco si è verificato questa mattina in una scuola di Gaza. Il bilancio sarebbe tragico, con circa 30 persone decedute e decine di feriti. L'Idf ha chiarito che l'offensiva si è resa necessaria per uccidere "terroristi di alto livello"

