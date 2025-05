Gaza un padre cerca di proteggere sua figlia da bombe Idf e le copre le orecchie la piccola piange impaurita - VIDEO

Un commovente video dalla Striscia di Gaza mostra un padre disperato mentre cerca di proteggere la sua giovane figlia dai bombardamenti dell'IDF. Coprendole le orecchie per attutire il rumore delle esplosioni, l'uomo affronta una realtĂ traumatica, mentre la piccola piange spaventata. Questa scena straziante evidenzia la drammaticitĂ della situazione e la crudeltĂ del conflitto in corso.

🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, un padre cerca di proteggere sua figlia da bombe Idf e le copre le orecchie, la piccola piange impaurita - VIDEO

