Gaza truppe dell’Idf nella Striscia | le immagini dell’operazione

L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra le operazioni delle truppe IDF nella Striscia di Gaza, dopo una serie di attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 52 persone. Tra le vittime, 36 erano in una scuola rifugio colpita durante la notte, suscitando forti preoccupazioni per la sicurezza civili e il deterioramento della situazione umanitaria nella regione.

L’esercito israeliano ha diffuso lunedì un video che mostra le truppe dell’Idf in azione nella Striscia di Gaza. Nelle scorse ore gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 52 persone a Gaza, tra cui 36 in una scuola trasformata in rifugio che è stata colpita mentre le persone dormivano, secondo funzionari locali di Hamas... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, truppe dell’Idf nella Striscia: le immagini dell’operazione

