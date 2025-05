Gaza tregua di 70 giorni | Hamas accetta ma Witkoff smentisce

Nel contesto di una delicata tregua di 70 giorni accettata da Hamas, il clima di violenza a Gaza si aggrava con un attacco devastante in una scuola, portando a un bilancio tragico di circa 30 morti. Mentre l'IDF giustifica l'operazione come necessaria per neutralizzare "terroristi di alto livello", le speranze di pace sembrano sempre più lontane, complicando ulteriormente la già fragile situazione nella regione.

Nella stessa giornata di oggi, un brutale attacco si è verificato in una scuola di Gaza. Il bilancio sarebbe tragico, con circa 30 persone decedute e decine di feriti. L'Idf ha chiarito che l'offensiva si è resa necessaria per uccidere "terroristi di alto livello"

