Gaza Tajani si sveglia | Israele ha vinto la guerra con Hamas stop agli attacchi popolazione della Striscia soffre troppo - VIDEO

Antonio Tajani si esprime finalmente sulla crisi a Gaza, dichiarando che, nonostante l'amicizia con Israele, è giunto il momento di porre fine alla guerra. Sottolineando il rispetto del diritto umanitario internazionale, Tajani evidenzia la sofferenza della popolazione della striscia. La sua dichiarazione segna un passo importante nel dibattito sulla situazione attuale tra Israele e Hamas.

Israele deve comprendere che esiste "un diritto umanitario internazionale che va sempre rispettato", ha dichiarato inoltre Tajani Antonio Tajani finalmente si sveglia sulla crisi a Gaza. Il leader di Forza Italia ha affermato che l'Italia è "amica di Israele ma diciamo 'ora basta' alla guerra... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Tajani si sveglia: "Israele ha vinto la guerra con Hamas, stop agli attacchi, popolazione della Striscia soffre troppo" - VIDEO

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza. 🔗continua a leggere

Gaza, il rifiuto di Tajani di riferire in Parlamento ormai è un caso. Le opposizioni: “Quanto ancora dobbiamo pietire la sua presenza?” - Il rifiuto del ministro degli Esteri Antonio Tajani di riferire in Parlamento sul conflitto di Gaza ha infiammato il dibattito politico. 🔗continua a leggere

Gaza, Tajani “Necessario cessate il fuoco, popolazione è stremata” - Il vicepresidente del governo italiano, Antonio Tajani, sottolinea la necessità di un cessate il fuoco a Gaza, evidenziando la stremata condizione della popolazione. 🔗continua a leggere

Tajani:”Amici di Israele ma basta guerra, è il momento della tregua” - Il ministero degli Affari esteri ha dichiarato a Restart che “Israele ha vinto la guerra contro Hamas” e che “la popolazione civile sta soffrendo troppo” ... 🔗Secondo interris.it

ReStart, Tajani esorta Israele: “Gaza? Guerra vinta, ma ora basta attacchi” - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato un’intervista a ReStart su Rai 3, partendo come primo argomento dalla ... 🔗Segnala iltempo.it

Tajani: "Israele ha vinto battaglia contro Hamas, ora basta" - ''La trappola di Hamas ha trascinato Israele in una guerra che la popolazione civile sta pagando'', ha affermato Tajani sottolineando che ''Hamas ha un'enorme responsabilità rispetto al proprio popolo ... 🔗Come scrive msn.com