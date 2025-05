Gaza Rete di Trieste | digiuno per vittime e sofferenze popolazione

Oggi la Rete di Trieste promuove un digiuno in memoria delle vittime e delle sofferenze del popolo di Gaza. In questa iniziativa, il Coordinatore Francesco Russo condivide la missione e il significato di questa giornata di riflessione e solidarietà. Il servizio è a cura di Nicola Ferrante.

