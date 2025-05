Gaza raid israeliano su una scuola che ospitava sfollati | almeno 30 morti molti bambini Idf | C’erano terroristi chiave

Un nuovo tragico raid israeliano ha colpito una scuola a Gaza, trasformata in rifugio per sfollati. L'attacco, avvenuto nel quartiere di Al-Daraj, ha provocato la morte di almeno 30 persone, molte delle quali bambini, e oltre 60 feriti. Le forze di difesa israeliane sostengono di aver colpito terroristi chiave, ma il bilancio delle vittime solleva nuove preoccupazioni per la crescente violenza nella regione.

Ennesimo raid israeliano contro una scuola adibita a centro per gli sfollati a Gaza. Questa notte le bombe di Tel Aviv hanno colpito l’istituto Fahmi Aljarjaoui, nel quartiere di Al-Daraj a Gaza City. I morti sono almeno 30, per la maggior parte bambini. Ci sono oltre 60 feriti. Lo riporta l’emittente al-Jazeera citando fonti mediche locali. Le Idf (l’esercito israeliano) hanno spiegato di aver colpito la scuola perché era “un centro di comando di Hamas e della Jihad Islamica palestinese” e al suo interno si trovavano “ terroristi chiave ”. Sono invece 19 le persone che hanno perso la vita a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove un altro raid israeliano ha colpito l’abitazione di una famiglia palestinese... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, raid israeliano su una scuola che ospitava sfollati: almeno 30 morti, molti bambini. Idf: “C’erano terroristi chiave”

