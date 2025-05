Gaza raid israeliano causa almeno 52 morti | le vittime dormivano in una scuola

Un drammatico raid aereo israeliano su Gaza ha provocato la morte di almeno 52 persone, colpendo soprattutto una scuola a Daraj, dove molti rifugiati stavano dormendo. Tra le vittime, 36 persone si trovavano all'interno dell'edificio, trasformato in rifugio. L'IDF ha comunicato che l'operazione mirava a neutralizzare militanti di Hamas, rinnovando così il ciclo di violenza nella regione.

L’ennesimo attacco israeliano su Gaza ha ucciso almeno 52 persone, 36 delle quali si trovavano in una scuola di Daraj, convertita a rifugio. L’attacco è avvenuto mentre le persone all’interno dell’edificio stavano dormendo. L’Idf ha dichiarato che l’attacco era mirato su militanti di Hamas che operavano dalla scuola. Una donna ha raccontato che lei e la sua famiglia si erano rifugiati nella scuola e stavano dormendo, quando si sono svegliati sotto un cumulo di macerie. La campagna militare israeliana ha causato lo sfollamento di circa il 90% della popolazione. ... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, raid israeliano causa almeno 52 morti: le vittime dormivano in una scuola

