Gaza possibile accordo tra Trump e Hamas | cessate il fuoco in cambio degli ostaggi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si appresta a annunciare un possibile accordo per un cessate il fuoco a Gaza. In cambio, Hamas potrebbe liberare gli ostaggi israeliani ancora nelle sue mani dal 7 ottobre. Questa intesa potrebbe segnare un passo significativo verso la stabilizzazione della regione e un momento cruciale nelle dinamiche dei conflitti mediorientali.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe annunciare entro la settimana un cessate il fuoco a Gaza, in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas dal 7 ottobre 2023. La possibile svolta arriva dopo i presunti progressi compiuti dal piano negoziato dall'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff. L'accordo: ostaggi per tregua di 60 giorni. Secondo l'agenzia egiziana Al-Ghad, l'intesa prevedrebbe la liberazione di 10 ostaggi in vita e la restituzione di 16 corpi, in cambio di una tregua di 60 giorni...