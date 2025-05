Gaza Le bombe delle tenebre e i timidi niet del mondo

La situazione a Gaza continua a deteriorarsi, con bombardamenti incessanti che portano a un bilancio tragico: cinquantasette vittime in una sola notte, tra cui diciotto bambini. Mentre il mondo osserva, un video straziante mostra una bambina in fuga da un’aula in fiamme, simbolo di una crisi umanitaria che sembra ignorata dai timidi appelli internazionali per un cessate il fuoco.

Prosegue la mattanza di Gaza, giorno dopo giorno, implacabile. Cinquantasette le persone uccise stanotte, tra cui diciotto bambini. È diventato virale il video delle fiamme che inseguivano una bambina che scappava dall’aula divorata dall’incendio innescato dalle bombe che hanno colpito la scuola dove lei e altri fanciulli avevano trovato rifugio. Le tenebre e le bombe. Al solito, Israele bombarda di notte. Non c’è nessun motivo militare per attaccare col buio, ché Hamas non ha certo la contraerea e per i droni che battono la Striscia in cerca di bersagli la notte è come il giorno. Il perché l’IDF scelga le tenebre per i suoi attacchi lo ha spiegato ad al Akhbar la psicologa Sabreen Al-Shaer: serve a “istillare terrore psicologico nella popolazione, il che aumenta la paura, l’ansia e la mancanza di sicurezza”... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza. Le bombe delle tenebre e i timidi niet del mondo

Massacro a Gaza, più di cento morti in un solo giorno - Un violento attacco in corso a Gaza ha provocato oltre cento morti in un solo giorno. La devastazione inflitta da Israele segna un drammatico aumento del conflitto, lasciando dietro di sé un panorama desolante di sofferenza e morte. 🔗continua a leggere

Gideon’s Chariots, Israele lancia una nuova offensiva a Gaza: «115 morti in un solo giorno, i carri armati avanzano nella Striscia» - Israele ha lanciato una nuova offensiva a Gaza, denominata "Gideon's Chariots", con un tragico bilancio di almeno 115 morti in un solo giorno. 🔗continua a leggere

A Gaza ogni giorno un numero indicatore della complicità - A Gaza, ogni giorno si scrive un nuovo capitolo di sofferenza. I bombardamenti israeliani continuano a mietere vittime, con almeno 51 palestinesi uccisi il 22 maggio 2025, portando il totale a oltre 53. 🔗continua a leggere

Bombe israeliane su Gaza, 106 morti in 24 ore. Tel Aviv minaccia l'Iran: "Farete la fine di Hamas" - Bombe israeliane su Gaza, 106 morti in 24 ore L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che almeno 106 persone sono state uccise e altre 367 ferite nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza ... 🔗Segnala msn.com

Le bombe di Israele rompono la tregua a Gaza: più di 400 morti - Si è infranta sotto il peso delle bombe la tregua in Medio Oriente. Israele ha lanciato nella notte tra 17 e 18 marzo nuovi raid aerei sulla Striscia di Gaza, accusando Hamas di non voler rilasciare ... 🔗today.it scrive

A Gaza si muore di bombe, si muore di fame - Nessuna tregua a Gaza, anche nei giorni della Pasqua: le bombe israeliane fanno strage di civili sfollati in una scuola-rifugio, bruciati nelle tende. Dalla Striscia testimoni e organizzazioni ... 🔗Riporta rainews.it