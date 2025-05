Gaza la scrittrice Edith Bruck | I soldati israeliani devono ribellarsi e non eseguire ordini disumani

Nell'intervista al Quotidiano Nazionale, la scrittrice Edith Bruck, 94enne sopravvissuta all'Olocausto, esprime la sua profonda sofferenza per la situazione a Gaza. Rivolgendosi ai cittadini israeliani, Bruck lancia un forte appello alla ribellione contro ordini disumani, esortando a contestare e disobbedire per un futuro di pace e dignità. La sua voce, che porta il peso della storia, invita alla riflessione e all'azione.

Ribellarsi, contestare, protestare e disobbedire di più. È questo l'invito che Edith Bruck, scrittrice di 94 anni sopravvissuta all'Olocausto, rivolge ai cittadini israeliani nella sua intervista al Quotidiano Nazionale. "Quello che accade a Gaza è molto, molto doloroso per me – commenta la scrittrice – e credo che sia lo stesso per tutti. Netanyahu sta provocando uno tsunami di antisemitismo, perché tutti identificano gli ebrei con il governo israeliano. Ma la maggioranza degli ebrei e degli israeliani non è assolutamente d'accordo col governo Netanyahu. In Israele stanno protestando, ogni sabato ci sono manifestazioni contro Netanyahu, ma lui è sordo e cieco e si appoggia alla destra religiosa, che invoca la violenza in nome di Dio...