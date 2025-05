Gaza Israele prepara un attacco senza precedenti su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Witkoff | Hamas non ha accettato proposta Usa di tregua

L'articolo esplora l'escalation del conflitto tra Israele e Hamas, con un'imminente offensiva su Khan Younis e aggressioni da parte di giovani ebrei a Gerusalemme. La proposta di tregua degli Stati Uniti è stata rifiutata da Hamas, che esorta i suoi cittadini a rifiutare gli aiuti della Ghf, sostenendo l'influenza di Tel Aviv. Il ministro Tajani afferma il sostegno dell'Italia a Israele, chiedendo però una de-escalation.

Il gruppo fondamentalista ai suoi concittadini: "Non prendete gli aiuti della Ghf, c'è Tel Aviv dietro". Tajani: "L'Italia sostiene Israele, ma ora basta, ha vinto la guerra contro Hamas"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Witkoff: "Hamas non ha accettato proposta Usa di tregua"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali. 🔗continua a leggere

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - Israele ha avviato la nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata 'Carri di Gedeone'. L'esercito, come riportato da 'The Times Of Israel', ha iniziato attacchi estesi e mobilitato diverse forze per raggiungere obiettivi strategici, intensificando così il conflitto nella regione. 🔗continua a leggere

Gaza, strage in una scuola: 25 morti e 60 feriti. Israele prepara un “attacco senza precedenti” su Khan Younis - Un attacco militare senza precedenti è in corso nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano (Idf) ha lanciato una nuova massiccia offensiva a Khan ... 🔗thesocialpost.it scrive

Israele avvia un attacco senza precedenti a Khan Younis. Raid su una scuola a Gaza: 36 morti - 'Trump potrebbe annunciare una tregua a breve'. Lo hanno rivelato diverse fonti a Sky News Arabia. Wafa: 'Morti donne e bambini, gli incendi hanno raggiunto le tende' (ANSA) ... 🔗Scrive ansa.it

Israele:attacco senza precedenti a Gaza - Israele ha avviato un "attacco senza precedenti" al Sud di Gaza. Prima l'IdF ha intimato lo sgombero ai civili. Il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione ... 🔗rainews.it scrive