Gaza freno Usa all’invasione Stop a Israele | Tratti sugli ostaggi Resta il caos sugli aiuti ai civili

Roma, 26 maggio 2025 – Dopo seicento giorni di conflitto, la situazione a Gaza continua a essere caotica. Gli Stati Uniti frenano sull'invasione, chiedendo di trattare sugli ostaggi, mentre il dibattito sugli aiuti umanitari per i civili si fa sempre più pressante. Israele, nel frattempo, non ha ancora raggiunto gli obiettivi prefissati: fermare Hamas e garantire la sicurezza nel Negev.

Roma, 26 maggio 20205 – Seicento giorni di guerra e finora Israele non ha raggiunto gli obiettivi che si era fissato: liberare tutti gli ostaggi, distruggere definitivamente Hamas e garantire che Gaza non possa più ripetere attacchi nel Negev come quello devastante del 7 ottobre 2023. Tutte le brigate di fanteria sono entrate in questi giorni nella Striscia: quasi tutto l'esercito di leva è impegnato ora nell'operazione Carri di Gedeone, il cui obiettivo è assicurare che entro due mesi il 75% del territorio si trovi sotto controllo militare israeliano, a tempo indeterminato. Dagli Stati Uniti giunge intanto la richiesta di congelare per ora ogni offensiva, per consentire altre trattative sugli ostaggi e sull'ingresso di aiuti...

