Gaza dall’Italia sostegno alla ricostruzione e a due Stati senza Hamas

La recente riunione del Gruppo di Madrid allargato ha evidenziato l'impegno dell'Italia nel sostenere la ricostruzione a Gaza e promuovere una soluzione a due stati, escludendo Hamas. Con l'intervento della sottosegretaria Maria, il governo italiano ha ribadito la sua posizione nella complessa dinamica del conflitto israelo-palestinese, cercando di favorire stabilità e sviluppo nella regione.

La riunione del Gruppo di Madrid allargato, convocata domenica per affrontare la crisi a Gaza, ha rappresentato l’ultimo tassello pubblico nella costruzione della linea italiana sul conflitto israelo-palestinese. A intervenire, in rappresentanza del governo di Roma, è stata la sottosegretaria Maria Tripodi, su delega del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che a sua volta mercoledì andrà in audizione alla Camera per un’informativa urgente sulla situazione nella Striscia — che con la nuova ondata di invasione israeliana sta diventando sempre più problematica dal punto di vista umanitario. I Paesi aderenti al cosiddetto “Gruppo di Madrid +” hanno chiesto l’attuazione della soluzione a due Stati, Israele e Palestina, un immediato cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e l’acceso degli aiuti umanitari a Gaza... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gaza, dall’Italia sostegno alla ricostruzione e a due Stati (senza Hamas)

