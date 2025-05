Gaza colpita una scuola decine di morti tra donne e bambini | è una guerra che non conosce confini

Una scuola a Gaza è stata colpita da un raid israeliano, causando la morte di almeno 40 persone, tra cui donne e bambini. La tragedia riafferma la brutalità di un conflitto che sembra non avere confini, suscitando sgomento e indignazione. In un luogo dove i bambini dovrebbero essere protetti e poter vivere serenamente, l'ennesima strage segna un nuovo capitolo di dolore e devastazione.

A Gaza un raid israeliano ha colpito una scuola: ci sarebbero almeno 40 morti. Sgomento contro una guerra che non conosce limiti. Ancora distruzione e morte a Gaza. I bambini dovrebbero solo essere protetti e avere il diritto a giocare, a vivere. E invece l'ennesima tragedia ha colpito bambini e donne: un raid israeliano ha colpito una scuola a Gaza. Secondo fonti locali, l'edificio ospitava civili sfollati, che cercavano di difendersi dai continui bombardamenti e che ancora una volta sono diventati dei bersagli. Un episodio tragico che ha provocato decine di morti. Ed è sgomento contro una guerra che non conosce limiti...

Gaza. Nuovi raid nella notte. Colpita scuola Onu a Jabaliya