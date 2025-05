gaza attacco senza precedenti a khan yunis blitz di giovani israeliani contro gli arabi a gerusalemme

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con un attacco senza precedenti a Khan Younis e un blitz di giovani israeliani contro gli arabi a Gerusalemme. I militari israeliani continuano le operazioni dal 7 ottobre 2023, emettendo ordini di sgombero per i civili della Striscia di Gaza, mentre la situazione nella regione rimane sempre pi√Ļ drammatica.

Ancora ordini di sgombero per i civili della Striscia di Gaza. I militari israeliani, che dal 7 ottobre 2023 portano avanti le operazioni militari contro Hamas in risposta all'attacco di quel giorno in Israele, chiedono ai gazawi di lasciare aree nel sud dell'enclave palestinese. Come evidenzia il giornale israeliano Haaretz, i militari indicano l'intera parte meridionale della Striscia come "zona di combattimento pericolosa", ad eccezione della "zona umanitaria" di al-Mawasi.   Su X il portavoce delle forze israeliane (Idf), Avichay Adraee, condivide un avvertimento secondo cui "le Idf stanno lanciando un attacco senza precedenti per sconfiggere le capacità delle organizzazioni terroristiche"...