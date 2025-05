Gaza 9 figli della pediatra Alaa al-Najjar uccisi dall' Idf Israele colpisce chiunque | i peggiori terroristi al mondo

Nella devastante escalation del conflitto a Gaza, la tragica storia della pediatra Ala Al-Najjar emerge con particolare intensità. Nove dei suoi figli sono stati uccisi da un attacco dell'IDF, sottolineando l'orribile realtà che in questo conflitto non esistono veri limiti per la violenza. Al-Najjar, una donna dedicata al salvataggio di vite, diventa così una delle tante vittime innocenti di una guerra che continua a mietere dolorosi tributi.

Stavolta il bersaglio è stata la casa della dottoressa Ala Alaa al-Najjar, una pediatra Khan Younis, Gaza. Un'altra strage. Stavolta il bersaglio è stata la casa della dottoressa Ala Alaa al-Najjar, una pediatra. Una donna che salva bambini. Una madre. Il missile è piombato sulla sua casa men...

Raid Idf a Gaza, bombardata casa della pediatra Alaa Al-Najjar a Khan Younis, bruciati vivi 9 dei suoi 10 bambini – VIDEO CHOC - Un nuovo raid dell'IDF a Gaza ha devastato la casa della pediatra Alaa Al-Najjar a Khan Younis, causando la morte di 9 dei suoi 10 figli, alcuni bruciati vivi.

Malta, Abela "Pronti ad accogliere la pediatra che ha perso 9 dei suoi 10 figli a Gaza" - "Questo gesto non è solo una dichiarazione politica - è un'affermazione di responsabilità morale", ha detto il primo ministro.

Gaza, il dramma della pediatra: uccisi in un raid 9 dei suoi 10 figli. Ferito il marito, anche lui medico - Alaa al-Najjar era appena arrivata in ospedale. Una nuova dura giornata di lavoro come pediatra all'ospedale "Nasser" di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Il marito, ...

Razzo sulla casa della pediatra: morti nove figli, grave il decimo - Dall'inizio della guerra segnalati oltre 1.800 attacchi contro strutture sanitarie, con 645 operatori sanitari uccisi: Israele accusa gli scudi umani di Hamas ma spesso muoiono solo civili ...