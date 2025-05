Gattuso al suo peggior nemico | “Spero di poter parlare con lui Non avevo cattive intenzioni”

Dopo la clamorosa lite in diretta TV, Gennaro Gattuso e Jelicic sembrano pronti a chiudere un capitolo difficile. Nonostante il conflitto, Gattuso esprime il desiderio di chiarire: "Spero di poter parlare con lui, non avevo cattive intenzioni". Ora, dopo due mesi, emerge una volontà di riconciliazione, sottolineando la fiducia nelle qualità professionali dell'altro.

