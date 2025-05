Gatti Juve retroscena di Tudor dopo la qualificazione in Champions League | Vi racconto cosa ha fatto nello spogliatoio

Dopo la qualificazione in Champions League, Igor Tudor svela retroscena interessanti sullo spogliatoio della Juventus. In conferenza stampa, l'allenatore condivide dettagli sul clima festoso e le dinamiche interne della squadra dopo la vittoria contro il Venezia, nell'ultima giornata di campionato. Scopriamo insieme cosa è realmente accaduto dietro le porte chiuse.

Gatti, retroscena di Tudor: «Vi svelo cosa ha fatto nello spogliatoio». Le dichiarazioni in conferenza stampa dopo Venezia Juve. Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con il Venezia, valido per la 38ÂŞ ed ultima giornata di Serie A 202425. Di seguito il retroscena su Gatti. GATTI –  «I tifosi sono stati grandi, li ho salutati tanto. Hanno supportato fino alla fine. Gatti nello spogliatoio ha chiuso tutto e fatto i complimenti a tutti quanti, abbiamo preso ciò che volevamo ma quello deve essere il punto di partenza. Si sa dove si deve arrivare, ho concordato»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti Juve, retroscena di Tudor dopo la qualificazione in Champions League: «Vi racconto cosa ha fatto nello spogliatoio»

Juve, con Tudor i conti non tornano: la svolta cercata dopo l’esonero di Motta stenta ad arrivare – i numeri - La Juventus continua a cercare la svolta con Igor Tudor, ma i problemi storici della squadra emergono nuovamente nel confronto con Thiago Motta. 🔗continua a leggere

Venezia Juve, i retroscena: gli episodi curiosi che non avete notato dal Penzo - Venezia Juve: gli episodi curiosi che non avete notato dal Penzo nel match della 38ª giornata di Serie A 2024/25. Retroscena (inviato al Penzo) – Venezia Juve sotto il segno delle curiosità. Direttame ... 🔗Segnala juventusnews24.com

TUDOR in conferenza: “Vissute tante emozioni in poco tempo. Ringrazio i tifosi della Juve. Gatti nello spogliatoio ha detto…” - Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Venezia. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Quanto è stato difficile compiere questa impresa? 'I ragazzi sono stati disponibi ... 🔗Si legge su informazione.it

Infortunati Juve, chi recupera e chi no: c’è l’annuncio di Tudor a due giorni dal match contro l’Udinese - Infortunati Juve, chi recupera e chi no: l’annuncio di Tudor a due giorni dalla sfida casalinga contro l’Udinese Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve–Udinese. Queste le p ... 🔗Si legge su juventusnews24.com