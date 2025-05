Gasperini | Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore Lookman vuole andarsene

Gian Piero Gasperini, al termine di una stagione intensa, ha riflettuto sulla lotta scudetto, evidenziando la superiorità dell'Inter. Nel corso dell'intervista alla Domenica Sportiva, ha anche rivelato la volontà di Lookman di lasciare Bergamo, aggiungendo ulteriori interrogativi sul futuro dell'Atalanta. Mentre il sogno del titolo è sfumato, il tecnico si prepara ad affrontare nuove sfide con la sua squadra.

L'OBIETTIVO DELLO SCUDETTO – Gian Piero Gasperini, intercettato dalla Domenica Sportiva, si è espresso così sull'eventuale possibilità, poi sfumata, dell'Atalanta scudettata: « Ci ho pensato dopo aver vinto l'Europa League ed esserci qualificati in Champions League. Pensavo di avere una squadra, che a parte l'Inter che era pensata da tutti come superiore, che adeguatamente rinforzata, se la poteva giocare con tutte le squadre...