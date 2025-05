Gasperini chiaro | Futuro? Dovrò abbassare l’asticella per questo motivo Quando c’è stato lo striscione mi sono sorpreso perché…

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha affrontato i temi del futuro della squadra in una conferenza stampa post-stagionale. Con un tono riflessivo, ha accennato alla necessità di abbassare le aspettative per il prossimo anno. La sua sorpresa riguardo allo striscione dedicato ai tifosi e il commento sulla perdita di un elemento chiave come Toloi evidenziano le sfide che attendono la Dea nella prossima stagione.

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo il finale di stagione In conferenza stampa Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa. TOLOI – «Perdiamo una figura fondamentale, una persona che ha rappresentato il senso vero di appartenenza all’Atalanta, ai suoi colori e a questa ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini chiaro: «Futuro? Dovrò abbassare l’asticella per questo motivo. Quando c’è stato lo striscione mi sono sorpreso perché…»

