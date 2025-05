Gasparini sfiora la top ten al Taro

Nel prestigioso Rally del Taro, un evento di punta per i parmensi, Simone Gasparini ha sfiorato la top ten, mettendo in evidenza il suo talento tra i piloti locali. Questa competizione, valida per l'International Rally Cup, ha offerto uno spettacolo emozionante durante il fine settimana, con sfide avvincenti e performance di alto livello. Scopriamo i momenti salienti di questa avvincente manifestazione.

