Garnacho-Napoli si riapre tutto | bomba dall’Inghilterra

Il Napoli punta su Alejandro Garnacho per rafforzare le proprie corsie offensive. L’esterno argentino, classe 2004, è sempre più lontano dal Manchester United e la trattativa con il club partenopeo sta entrando nel vivo. Scopriamo i dettagli di questa potenziale operazione di mercato che potrebbe segnare una svolta per il giovane talento.

Garnacho, addio vicino al Manchester United: il Napoli accelera, la trattativa entra in fase calda. Il Napoli guarda all'Inghilterra per rinforzare le corsie offensive e mette nel mirino un nome di grande prospettiva: Alejandro Garnacho. L'esterno argentino, classe 2004, sembra ormai ai margini del progetto tecnico del Manchester United, e il club partenopeo si è mosso con decisione per provare a portarlo in Serie A. Dopo il tentativo fallito a gennaio, gli azzurri hanno intensificato i contatti in queste ore e preparano l'affondo decisivo, in un'operazione che potrebbe diventare uno dei colpi di mercato più discussi dell'estate...

