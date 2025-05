GarlascoAnm | assoluzione è riformabile

L'articolo analizza la riformabilità delle sentenze di assoluzione, sostenendo che non sia "né irragionevole né irrazionale" modificarle. Si mette in discussione l'interpretazione della regola di giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio' e si evidenzia la complessità del sistema giuridico nel bilanciare diritti e giustizia.

22.10 Non è "né irragionevole né irrazionale" il fatto che una sentenza di assoluzione"venga riformata".Così come non convince sostenere che"la regola di giudizio'dell'oltre ogni ragionevole dubbio' ragionevole dubbio', che deve essere soddisfatta per giungere ad una sentenza di condanna,si trasformi in un ostacolo insormontabile per il fatto che vi sia stata una sentenza di assoluzione". Così il segretario dell'Anm Rocco Maruotti commentando le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Garlasco... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Garlasco: Anm, 'non è irragionevole riformare assoluzione' - Non è "né irragionevole né irrazionale" il fatto che una sentenza di assoluzione "venga riformata". 🔗Lo riporta msn.com

Villa Literno, nuova assoluzione in Appello: cadono le accuse per Fabozzi e altri imputati - La prima sezione penale della Corte d’Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione per Enrico Fabozzi, ex sindaco di Villa Literno ed ex consigliere regionale, e per gli imprenditori Giuseppe ... 🔗Riporta msn.com