Garlasco spunta l' impronta del piede di una donna sulla scena del delitto | Il legale di Stasi chiede di riesaminare tutti i reperti

A Garlasco, un'impronta del piede di una donna emerge sulla scena del delitto, suscitando nuove speranze nel caso. L'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, chiede il riesame di tutti i reperti, sottolineando l'importanza dell'orma trascurata dagli investigatori. Con l'avanzamento delle tecniche scientifiche, De Rensis è convinto che sia possibile giungere a un esito diverso rispetto a quello attuale, riaccendendo così l'interesse per il misterioso caso.

L'avvocato Antonio De Rensis parla anche di quell'orma mai valorizzata dagli investigatori: "Pensiamo che con le nuove tecniche scientifiche si possa arrivare a un esito diverso"

