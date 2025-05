Garlasco Sempio colpevole? Le ultime dichiarazioni shock

Il caso di Garlasco, uno dei più controversi della cronaca italiana, torna a far discutere con dichiarazioni shocking che promettono di scuotere le certezze consolidate. In un contesto segnato dalla violenza quotidiana e dalla sfiducia nella giustizia, emergono nuovi dettagli che potrebbero ridisegnare gli scenari attorno a un delitto che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per anni.

Il caso di Garlasco, un enigma giudiziario che da anni tiene col fiato sospeso l'Italia, si arricchisce di un nuovo, sorprendente capitolo. Ci siamo "abituati a vivere" in un Paese dove si ammazza ogni giorno, il terrore serpeggia nelle strade, e, i criminali non solo la fanno quasi mai franca. Irridono la giustizia, scaricano e inventano colpe. È proprio la sensazione che si ricava dalle informazioni degli ultimi tempi relative al Caso di Garlasco. La notizia più calda è che sull'impronta di Sempio ci sono tracce di sangue. Insomma, quella attribuita ad Andrea Sempio e individuata sul muro delle scale non lontano da dove fu trovato, il 13 agosto 2007, il corpo di Chiara Poggi, è la prova della colpa...

