Garlasco Nordio fa infuriare il giudice che condannò Stasi | Stupidaggini

La posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso di Garlasco provoca la reazione stizzita del giudice che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi mentre le nuove indagini accendono un faro su Andrea Sempio. "Il ministro Nordio dice stupidaggini e mi pare riprovevole la spettacolarizzazione che sta facendo di questo caso. Ha perso un'occasione per stare zitto e non è la prima volta", è l'attacco durissimo di Maurizio Fumo, il presidente del collegio della Cassazione che nel 2015 condannò definitivamente il bocconiano per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco a 16 anni di carcere...