Garlasco l' ex Ris Garofano smentisce le teorie su Sempio | Perplesso sull' impronta

Luciano Garofano, ex comandante dei Ris, difende le indagini iniziali sul caso di Garlasco, esprimendo dubbi riguardo all'impronta attribuita ad Andrea Sempio. Secondo Garofano, l'impronta potrebbe in realtà essere il risultato di sudore, smontando così alcune teorie circolate in merito. Questo intervento accende nuovamente il dibattito sulle evidenze forensi del caso.

Luciano Garofano difende le prime indagini, ed esprime perplessitĂ sull'impronta che è stata attribuita ad Andrea Sempio: per lui si tratterebbe di sudore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, l'ex Ris Garofano smentisce le teorie su Sempio: "Perplesso sull'impronta"

La versione di Garofano, consulente di Sempio: "L'impronta? Non è databile" - Luciano Garofano, ex generale del Ris e genetista, è il nuovo consulente di Andrea Sempio, indagato per omicidio nel caso di Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

Nessun dubbio, Stasi è colpevole: Garofano smonta la svolta dell'impronta di Sempio - Luciano Garofano, ex generale del Ris e genetista, si pronuncia sul caso di Garlasco, ritenendo colpevole Andrea Sempio, attuale consulente di Garofano stesso. 🔗continua a leggere

Il dettaglio dell'ex generale Garofano sull'impronta attribuita ad Andrea Sempio: "Non è sangue, è sudore" - Nell'ultimo sviluppo del caso Andrea Sempio, l'ex generale dei Ris Luciano Garofano fornisce un'importante chiarificazione. 🔗continua a leggere

Garlasco, parla Garofano (ex Ris): “Non c’era sangue su quell’impronta. E l’assassino non è sceso lungo le scale” - Per l'ex generale Garofano l'impronta ora attribuita a Sempio è dicerto stata lasciata prima del delitto e non ha valore: il killer, dice, "non è certamente mai sceso lungo le scale" ... 🔗Da dire.it

Garlasco, “perplesso sull'impronta”. Garofano smonta la svolta su Sempio: non è sangue - Luciano Garofano, ex generale del Ris e genetista, è da qualche settimana il consulente di Andrea Sempio, finito nuovamente al centro delle ... 🔗Scrive iltempo.it

Garlasco, l'ex capo del Ris: «L'impronta di Sempio? Era inutile. L'assassino di Chiara Poggi non è mai sceso in cantina» - Quando nel 2007 è stata uccisa Chiara Poggi, il generale Luciano Garofano era comandante del Ris di Parma. Oggi è consulente della difesa ... 🔗Si legge su msn.com