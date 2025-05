Garlasco | legale Sempio è stato un sicario a uccidere Chiara

Il caso di Garlasco, che ha scosso l'Italia, continua a sollevare interrogativi. Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, difende la presunta innocenza di Sempio e Alberto Stasi, avanzando l'ipotesi che Stasi conosca l'identità del vero killer. In un'intervista a Repubblica, Lovati suggerisce che l'omicidio di Chiara Poggi sia legato a segreti che la giovane conosceva, aprendo a nuove complicazioni in un caso già controverso.

AGi - Per Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, il suo assistito e Alberto Stasi sono innocenti nel delitto di Garlasco ma Stasi conosce chi è il killer e il mandante: lo ha affermato in un'intervista a repubblica in cui sostiene che la sua "teoria" è che Chiara Poggi fu uccisa perchè a conoscenza di segreti indicibili su esorcismi e riti satanici nella zona del Pavese. "E' una teoria che nasce dalla mia conoscenza del territorio, non posso dimostrarla", ha premesso Lovato che pero' aggiunge di essere a conoscenza di "un luogo alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticava l'esorcismo... 🔗 Leggi su Agi.it