Garlasco le teorie del legale di Sempio | il killer i mandanti la Chiesa Il suo assistito? Un comunista disadattato

Nel caso Garlasco, si intrecciano teorie audaci e figure controverse, tra cui il legale di difesa, Angela Taccia, e il suo assistito, un comunista disadattato. La battaglia legale si intensifica, con la difesa che mette in dubbio l’operato della procura di Pavia. In questo articolo, esploreremo le vicende e le ipotesi che ruotano attorno a questo intrigante mistero.

Per prima a finire sotto i riflettori era stata l'avvocata Angela Taccia. "Guerra dura senza paura" e "CPP (Codice di procedura penale, ndr ) we love you", scrisse in una storia su Instagram il giorno in cui la difesa contestò la nullità dell'invito a comparire dei pm di Pavia e il suo assistito – il 37enne Andrea Sempio ( nuovo indagato per il delitto di Garlasco ) – non si presentò all'interrogatorio. Un'uscita che le costò un richiamo da parte dell'ordine degli avvocati. Adesso però è l'altro legale di Sempio, Massimo Lovati, a esporsi con le sue teorie sulla morte di Chiara Poggi. Lo fa in un'intervista a la Repubblica dove descrive il suo assistito come "un comunista, un disadattato " che comunque " non c'entra nulla con questa storia"...