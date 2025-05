Garlasco l’avvocato di Stasi | Altra impronta accanto al corpo di Chiara Cosa succede ora

A Garlasco, la difesa di Alberto Stasi continua a combattere dopo la condanna definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Nuove evidenze emergono, tra cui un'impronta accanto al corpo della vittima. Gli avvocati di Stasi presentano una richiesta formale per rivedere i reperti, puntando a riaprire il caso e mettere in discussione le prove che hanno portato alla sua condanna a 16 anni di carcere.

La difesa di Alberto Stasi non si arrende. Nonostante la condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Pogg i, avvenuto nel 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, i legali dell'ex studente della Bocconi rilanciano con una richiesta formale: rivedere da cima a fondo i reperti raccolti durante le indagini grazie a una nuova analisi scientifica. A distanza di quasi due decenni dal delitto, l'avvocato Antonio De Rensis ha annunciato l'intenzione di riesaminare ogni elemento disponibile con il supporto delle tecnologie più avanzate, comprese impronte e tracce ematiche, che secondo la difesa potrebbero oggi fornire risultati mai ottenuti in passato...

